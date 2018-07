Podczas remontu łazienki odkryli wiadomość w ścianie. Internauci odpowiedzieli błyskawicznie

Alex i Jess Monney z Kaliforni z pewnością nie spodziewali się, że remont łazienki dostarczy im aż takiej frajdy. Dlatego też wynajęli do tego profesjonalną ekipę. Kiedy jednak fachowcy zadzwonili, by poinformować o nietypowym odkryciu, właściciele mieszkania bez chwili zwłoki pospieszyli na miejsce trwających prac. Kiedy już przedarli się przez bałagan towarzyszący zwykle podobnym miejscom, ich oczom ukazał się niezwykły widok. Na odsłoniętej ścianie ujrzeli wykonany flamastrem napis i przyklejone folią zdjęcie.

Okazało się, że poprzedni właściciele mieszkania pozostawili wiadomość dla przyszłych lokatorów. „Cześć! Jesteśmy państwo Shinseki. Przerobiliśmy tę łazienkę latem 1995 roku. Jeśli to czytasz, to znaczy, że remontujesz łazienkę ponownie. Co jest nie tak z remontem zrobionym przez nas?!?!?” - głosił napis na ścianie. Kolejni internauci w odpowiedzi na wiadomość Alexa i Jess zaczęli publikować własne odkrycia, podobne do tego z łazienki kalifornijskiej pary. A wy spotkaliście się kiedyś z czymś podobnym?

