Tragiczna śmierć podróżników-celebrytów z High on Life. Miliony fanów w żałobie

Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek 3 lipca w okolicy wodospadu Shannon Falls w południowo-zachodniej Kanadzie, niedaleko granicy z USA. Według relacji kanadyjskiej stacji CBC, Megan Scraper poślizgnęła się i spadła ze skały, a jej partner Alexey Lyakhu i przyjaciel Ryker Gamble skoczyli do wody na ratunek dziewczynie. Bliscy potwierdzili śmierć Rykera Gamble'a. Rodziny pozostałej dwójki nie odniosły się do medialnych informacji. Cała trójka pochodziła z okolic Vancouver.

Ryker Gamble wspólnie z przyjaciółmi wiódł życie jak z bajki. Nieustannie podróżował po świecie, zapraszany przez luksusowe hotele, które starały się maksymalnie uprzyjemnić mu pobyt. Każda chwila z tych podróży relacjonowana była na odpowiednich kanałach w mediach społecznościowych w ramach projektu High on Life (pol. - odurzeni życiem). Instagramowy profil HoL śledził ponad milion osób. Filmy zamieszczane przez grupę na Youtube oglądały kolejne miliony internautów.

Członkowie High on Life podczas swoich podróży nie uniknęli kontrowersji. Władze Wyoming zarzuciły im naruszenie zasad Parku Yellowstone, polegające na zejściu z wyznaczonej dla turystów ścieżki. Po tej aferze internauci dokładnie przeczesali profile społecznościowe Rykera i kolegów, wynajdując kolejne nieprawidłowości. Skutkowało to mandatami za naruszenie zasad bezpieczeństwa w Dolinie Śmierci w Kaliforni, arku Narodowym Mesa Verde w Kolorado, Parku Narodowym Zion w Utah oraz na Słonej równinie Bonneville w tym samym stanie. Gamble i Lyakh zostali ostatecznie skazani na siedem dni więzienia, co miało zwrócić uwagę społeczeństwa na kwestie bezpieczeństwa turystów.

