Pijany Brytyjczyk wyzywał Polaka w autobusie. Zareagował kierowca

Stek wyzwisk opierających się na pochodzeniu obrażanego mężczyzny mogli usłyszeć pasażerowie jednego z autobusów miejskich w Bournemouth na południu Wielkiej Brytanii. Krzykacz uznał, że siedzący obok niego mężczyzna jest Polakiem i przez długie minuty nie przestawał rzucać w jego stronę przykrych słów. Nie wiadomo, czy ofiara słownej napaści nietrzeźwego Brytyjczyka rzeczywiście pochodziła z Polski. Pewnym jest, że obrażany wykazał się wyjątkową cierpliwością i z ironicznym uśmiechem znosił całą sytuację w milczeniu.

Bezpośredni link do nagrania.

Kierowca autobusu widząc, że agresywny mężczyzna nie przestanie sam z siebie, zatrzymał pojazd i zwrócił mu uwagę. Zagroził wezwaniem policji, jeżeli pasażer nie podporządkuje się jego poleceniom. Wydawało się, że to przemówiło do krzykacza. Po chwili jednak znów zaczął swoją litanię wyzwisk. Wtedy uciszać go zaczął jeszcze jeden z pasażerów. Ostatecznie, zataczając się, pijany mężczyzna wysiadł na kolejnym przystanku. Z komentarza autorki nagrania możemy się dowiedzieć, że zanim przyczepił się do mężczyzny uznanego za Polaka, zaczepiał też dziewczynę siedzącą przed nim.

Brytyjscy internauci nie zostawili na negatywnym bohaterze tego nagrania suchej nitki. Komentarze krytykujące jego zachowanie, czy wzywające wręcz do wymierzenia mu kary, dominują pod wpisem zamieszczonym na Facebooku. Nagranie o czwartku 5 lipca odnotowało już ponad 70 tys. wyświetleń.