Uśmiechnięta Cichopek publikuje zdjęcie z ogarniętej pożarami Grecji. „Głupio mi tak wrzucać”

W pożarach w pobliżu Aten zginęły co najmniej 74 osoby, w tym dwoje Polaków. Rannych jest niemal 200 osób. W całej Grecji ogłoszono trzydniową żałobę, a części zaginionych wciąż nie odnaleziono. Greckie władze zakładają, że tragiczny bilans wzrośnie po przeszukaniu zgliszcz.

Tymczasem polska aktorka Katarzyna Cichopek na swoim koncie na Instagramie publikuje uśmiechnięte zdjęcie na jednej z greckich plaż. Czy nie dotarły do niej informacje o tych tragicznych wydarzeniach? Z dodanego przez nią opisu dowiadujemy się, że jest świadoma rozgrywającego się w tym kraju dramatu.

„Kurcze.. głupio mi tak wrzucać radosne zdjęcia z moich greckich wakacji, kiedy obok na Krecie i w Atenach rozgrywa się taka tragedia.. jestem myślami ze wszystkimi, którzy teraz przeżywają dramat”... – napisała, dodając kilka obowiązkowych hasztagów.

„Pomagasz tym, że tam jesteś”

Co ciekawe, fani aktorki pomagają jej poradzić sobie z tym trudnym tematem i proponują niezwykle filozoficzne podejście. „Najgorszą rzeczą z możliwych dla nich obecnie byłoby wycofanie się turystów z wysp i odebranie im możliwości zarobku, na który tak czekali. Więc ciesz się z wakacji i wierz, że choć w taki sposób im pomagasz. Właśnie dzięki temu, że tam jesteś, że nie anulowałaś swojego wylotu i pobytu” – pisze jedna z internautek.

„My Polacy potrafimy współczuć, oni – nie wiem”

„Idąc tym torem każdy z nas powinien teraz klęczeć na grochu i się biczować. Każdy powinien zrezygnować z cieszenia się latem, wakacjami, słońcem. Nie ważne – Grecja czy Gdynia” – broni aktorki ktoś inny. „Nie przejmuj się. Ja na chwilę obecną też jestem w Atenach jest mi również bardzo przykro z powodu tego co się tu dzieje, ale uwierzcie, Grecy wcale się tym tu nie przejmują, przeżywają to tylko Ci, którzy tam byli i ich dotknął ten żywioł. #my Polacy potrafimy współczuć, oni – nie wiem – bo znam ten kraj bardzo dobrze” – pisze inna fanka Katarzyny Cichopek.

