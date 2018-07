Internauci „odkryli” brata Patryka Jakiego. Przygotowuje się do rapowego debiutu

Filu-JKey, bo tak brzmi pseudonim Filipa Jakiego, to aspirujący do miana rapera młodzieniec z Opola. Jest bliski spełnienia tego celu, ponieważ do wydania debiutanckiej płyty zatytułowanej „Pierwszy krok” nie brakuje mu już wiele. Na swoim kanale na Youtube opublikował już dziewięć własnych utworów, a w mediach społecznościowych pochwalił się projektem okładki debiutanckiego albumu.

Pytany o znanego brata, Filu-JKey od razu odcina się od polityki. – Jestem dorosłym człowiekiem, nie interesuję się polityką i jej nie robię, robię rap. Przykre, że ludzie to wykorzystują do tego, żeby zniszczyć mojego brata, który zajmuje się zupełnie inną dziedziną – odpowiadał w rozmowie z portalem Donald.pl.

Według informacji podawanych przez Onet, płyta Filipa Jakiego ma pojawić się na przełomie lipca i sierpnia. Znajdzie się na niej co najmniej dziewięć utworów, z czego jeden ma być kooperacją z raperem White 2115, którego nagrania na Youtube oglądają miliony słuchaczy. Teksty mają skupiać się na osobie Filipa i jego dążeniu do sukcesu.