Turystka z Azji brutalnie potraktowana przez brytyjskiego gwardzistę. Nagranie obiegło internet

Na filmie krążącym w internecie możemy zobaczyć maszerującego żołnierza Brytyjskiej Gwardii Królewskiej. Na jego drodze staje rozkojarzona turystka, która nie zauważa, że mężczyzna zmierza dziarskim krokiem prosto na nią. Kiedy dochodzi do nieuchronnego zderzenia, mundurowy zdecydowanie odpycha kobietę. W ten ruch wkłada jednak zbyt dużo siły i o mały włos nie przewraca kobiety. – Przejście dla królewskiej straży – mówi przy tym gwardzista.

Opisywana scena rozegrała się w Windsorze. Kobieta znalazła się za linią odgradzającą turystów od przestrzeni przeznaczonej dla gwardzistów. Choć na nagraniu zachowanie mężczyzny wydaje się co najmniej przesadzone, komentujący sprawę minister obrony Wielkiej Brytanii nie odniósł się bezpośrednio do tego incydentu. – Gwardziści Królowej są bardzo dumni, że mogą jej strzec. Ludzie z całego świata przybywają, by oglądać ceremonialne spektakle, w których biorą udział – mówił Gavin Williamson w rozmowie z „Daily Mail”.

