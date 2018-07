Brutalna bójka kobiet w McDonald's. Nagranie tylko dla osób o mocnych nerwach

Sprawa być może nie wyszłaby na jaw, ale na YouTube zamieszczono nagranie, które dokładnie pokazuje, co wydarzyło się w lokalu McDonald's w Las Vegas.

Mocne ciosy, szarpanie...

Krótki filmik zaczyna się od tego, że klientka rzuca koktajlem mlecznym w pracownicę, która ze złością zmierzała w jej stronę. Już wtedy bójka wisiała w powietrzu, bowiem wcześniej rzekomo miały paść ostre słowa pod adresem obsługi. Akcja potoczyła się błyskawicznie. Pracownica chwyciła klientkę i zaczęła ją bić. Były mocne ciosy, szarpanie i bolesny rzut na stół. Tak naprawdę była to jednostronna walka. Zobaczcie sami, jak to wyglądało. Ostrzegamy, to nie jest wideo dla osób o słabych nerwach.

Bijące się kobiety próbowały rozdzielać osoby trzecie. W końcu klientka chwyciła za krzesło, ale pracownica szybko poradziła sobie nawet w tej sytuacji i zabrała przedmiot, który miał posłużyć do ataku. To trochę ostudziło emocje osób biorących udział w zdarzeniu. Dlaczego w lokalu doszło do takiego incydentu? Jedna z wersji mówi, że klientka próbowała napełnić kubek z darmowym napojem. Obsługa wyłączyła jednak maszynę, po czym klientka miała dostać szału. Zaczęła wyzywać pracowników, a na koniec rzuciła koktajlem.

Czytaj także:

Bójka na pokładzie samolotu. Pasażerowi odmówiono...piwa