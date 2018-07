Jadła mało, a brzuch ciągle rósł. Chirurdzy usunęli z żołądka nastolatki... kulę włosów

Nastolatka miała zwyczaj połykania swoich włosów. Straciła na wadze i nie miała apetytu, a mimo to jej brzuch stawał się coraz większy, co niepokoiło rodziców. – To dopiero drugi tak poważny przypadek w mojej 30-letniej karierze – powiedział jeden z chirurgów.

12-latka najprawdopodobniej cierpiała na trichofagię czyli chorobę polegającą na przeżuwaniu i zajadaniu włosów. Jest to reakcją na nudę lub silny stres. Zjadanie włosów pomaga zmniejszyć lęk i napięcie emocjonalne, ale może być przyczyną poważnych problemów. Włosy zjadane w nadmiarze, gromadzą się w przewodzie pokarmowym. Z czasem mogą wywoływać objawy niestrawności i bóle.

Trichofagia towarzyszy czasem trichotillomanii, czyli zaburzeniu objawiającym się niekontrolowanym wyrywaniem sobie włosów.

