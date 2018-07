Wyjątkowy pech złodziei. Chcieli ukraść sprzęt potężnie zbudowanego wojskowego

„Dzisiaj o godz 14.30 podczas mojej nieobecności tych dwóch złodziei, jak się okazało z Żagania, spenetrowało mi podwórko, kradnąc sprzęt typu wkrętarki, wiertarki. Jak widać godzina nie gra roli. Sprzęt odzyskany, resztę zostawię dla siebie. Świętoszów na pewno zapamiętają. Udostępniajcie, informujcie znajomych” – napisał 29 lipca w niedzielę Tomasz na swoim profilu na Facebooku. Jego wiadomość polubiło ponad sześć tysięcy internautów, jeszcze większa ich liczba udostępniła zdjęcia dalej.

Sprawę szybko podłapały portale informacyjne oraz Wykop.pl. Wielu komentujących zwracało uwagę, że publikowanie wizerunków sprawców może narazić pana Tomasza, byłego wojskowego, na problemy prawne. Ten w kolejnym wpisie odniósł się do wątpliwości i wytłumaczył swoją motywację.

„Dlaczego my mamy obawiać się prawa, a nie przestępcy?”

„My Polacy chcemy czuć się bezpieczni a jest inaczej. Dla czego my mamy obawiać się prawa – myślę o RODO – a nie przestępcy? Wszyscy złodzieje zatrzymani na gorącym uczynku na posesjach, w sklepach powinni być publikowani, jak pedofile. A nasz rząd jest łaskawy dla złodziei i zwiększył z 250 na 500 zł szkodliwość czynu. Co znaczy, że jak ukradnie do 500 zł to jest wykroczenie i się śmieje” – pisał. „Jak mamy poinformować sąsiadów, mieszkańców o złodziejach? Najlepiej fotkami, przecież nie będziemy tworzyć sztucznych rysopisów. Kiedy w końcu się opamiętamy?” – pytał.

„Pozdrawiam serdecznie i informuję, że nie jestem bohaterem. Jestem obywatelem, który pilnuje swojego, na co ciężko zapracował. Myślę, że każdy z was postąpił by tak jak ja” – zakończył.