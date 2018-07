Skandal w Alaska Airlines. Gejów rozsadzono, by heteroseksualna para mogła siedzieć razem?

O sprawie zrobiło się głośno głównie ze względu na osobę Davida Cooleya, właściciela popularnego w West Hollywood baru gejowskiego The Abbey. To właśnie on oskarża amerykańską linię lotniczą o dyskryminację. Już na pokładzie samolotu z Nowego Jorku do Los Angeles usłyszał od obsługi, że razem ze swoim towarzyszem muszą się przesiąść na inne miejsca, by obok siebie mogła usiąść inna para – tym razem heteroseksualna. Całą historię Cooley opisał i opublikował na Facebooku, wywołując spore poruszenie.

„Nigdy wcześniej nie spotkałem się z taką dyskryminacją podczas podróży” – napisał. „Wyjaśniłem, że razem z moim partnerem jesteśmy w związku, i że chcemy siedzieć razem. Otrzymałem wtedy możliwość wyboru: albo przesiądę się z mojego miejsca premium na kanapę, albo wyjdę z samolotu” – dodawał. „Nie moglibyśmy znieść poczucia upokorzenia podczas lotu przez cały kraj, więc opuściliśmy pokład” – dodał. Ostatecznie mężczyźni wrócili do Kalifornii innym lotem.

Linie lotnicze Alaska Airlines skontaktowały się bezpośrednio z poszkodowanymi w tej sprawie pasażerami i przeprosiły. Przewoźnik wyjaśniał, że przez pomyłkę dwie osoby zostały przypisane do jednego miejsca i podkreślał, że wyznaje zasadę „zero tolerancji” dla wszelkich form dyskryminacji. W oświadczeniu przesłanym stacji Fox News dodawano, że cała sprawa jest obecnie przedmiotem wewnętrznego śledztwa.