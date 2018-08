Szok w Afganistanie. 10-letnia żona torturowana i zabita przez męża „w zemście”

Śmierć dziewczynki o imieniu Hameya potwierdził Naqibullah Amini, rzecznik policji z Badghis, północno-zachodniej prowincji Aganistanu. Dziecko, którego wiek władze oceniają na 7 do 10 lat, zostało torturami zamęczone na śmierć przez swojego męża. Media o zdarzeniu dowiedziały się dopiero we wtorek 31 lipca. Morderca obecnie ukrywa się przed policją. W ręce śledczych wpadł natomiast ojciec Hameyi, który dopuścił do małżeństwa w tak młodym wieku. W Afganistanie dolną granicą dla dziewczynek jest 16 lat, jednak na prowincji często wciąż ważniejsze są dawne zwyczaje.

Tak było i w tym przypadku, kiedy w ramach tradycji zwanej „badal”, dwie rodziny wymieniły między sobą panny młode. To sposób, dzięki któremu biedne rodziny mogą uniknąć kosztownej konieczności zbierania posagu. W ten sposób nieletnia Hameya poślubiła mężczyznę dwukrotnie od niej starszego (jego wiek w policyjnym komunikacie określono na 20 do 30 lat).

Nowe małżeństwa przetrwały jednak zaledwie pół roku. Kiedy druga z kobiet w tych podwójnie aranżowany małżeństwach została zamordowana przez własnego męża, małżonek Hameyi zaczął torturować także i ją „w ramach zemsty” i ostatecznie doprowadził do jej śmierci – tłumaczył rzecznik gubernatora prowincji Jamshid Shahabi. Jak dodawała Lailuma Noorzad z lokalnego departamentu do spraw kobiet, morderca przed Hameyią miał już co najmniej jedną żonę.