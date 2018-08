Żarłacz biały przepłynął tuż obok nieświadomego mężczyzny. Fotograf uchwycił ten widok

Zdjęcie zrobiono w pobliżu Cape Cod w Massachusetts w USA. Do wykonania fotografii Cody DeGroff użył drona. Efekt swojej pracy opublikował w poniedziałek 30 lipca na Facebooku i szybko doczekał się ponad 1,5 tys. podań dalej. O niezwykłej fotografii poinformowały też ogólnokrajowe media, między innymi Fox News. Organizacja Atlantic White Shark Conservancy poinformowała, że mężczyzna nie widział przepływającego obok niego żarłacza białego. W ostatnim czasie rekiny są w Stanach Zjednoczonych głośnym tematem. Wszystko przez pogryzienie dwóch dzieci pływających w pobliżu Atlantic Beach i Sailors Havens na Long Island.

Sfotografowany wioślarz odszukał wpis na Facebooku, w którym został opisany jego przypadek i wykorzystał tę okazję do zamanifestowania swojego sprzeciwu wobec polityków, którzy jego zdanie nie zajmują się należycie nie tylko problemem rekinów podpływających do plaż, ale też dzikich zwierząt i środowiska naturalnego w ogóle. Wezwał do zrobienia z tym porządku w zbliżających się jesiennych wyborach do Kongresu.

