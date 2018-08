Zazdrosna żona chciała obciąć mężowi penisa. Wykorzystała moment, gdy mył zęby

Ta historia brzmi nieprawdopodobnie, ale jak widać, zazdrość może prowadzić do dramatycznych zdarzeń. W Chinach pewna zazdrosna żona postanowiła obciąć swojemu mężowi penisa. Chciała to zrobić nożyczkami, kiedy jej partner mył zęby. Mężczyzna trafił do szpitala.

Do tego szokującego zdarzenia doszło 21 lipca w prowincji Jiangxi na południu Chin. Mężczyzna w rozmowie z Jiangxi TV przyznał, że jego żona zawsze była bardzo podejrzliwa. Twierdził, że zabraniała mu rozmów z koleżankami. Rzekomo nie mógł nawet uśmiechać się do innych kobiet, ale z pewnością nie spodziewał się, że jego partnerka będzie chciała go okaleczyć na całe życie. – Kłóciliśmy się i nie zauważyłem, że trzyma nożyczki – opowiadał poszkodowany. Mężczyzna po kolejnej sprzeczce z żoną poszedł umyć zęby. Kiedy stał nago, partnerka zjawiła się przy nim z ostrym narzędziem i prawie... odcięła mu penisa. Poszkodowany, cały zakrwawiony uciekł z domu i udał się do szpitala. Jak podaje „Daily Mail” mężczyzna przeszedł operację, ale zdaniem lekarzy całkowite wyleczenie w tym przypadku będzie bardzo trudne. Doktor Cao Bo wyjaśnił, że sprawność seksualna pacjenta może się zmienić po tym dramatycznym zdarzeniu. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie tego, co stało się z 30-latkiem z Chin. Mężczyzna cały czas wraca do zdrowia w szpitalu. Czytaj także:

