Milion osób pobrało aplikację naśladującą dźwięk wentylatora. „Działa, chłodniej mi”

Choć może się to wydać nieprawdopodobne, ponad milion użytkowników smartfonów pobrał aplikację, która ma imitować dźwięk wiatraka. Portable Fan firmy Holy Coder na w kilku miejscach wyjaśnia, że chodzi o dźwięk, a nie o rzeczywiste chłodzenie. „Najlepszy dźwięk wentylatora gdziekolwiek”. Czy zatem możliwe jest, że ktoś naprawdę ściąga tę aplikację dla ochłody? Świadczyłoby to o tym, że upały naprawdę dają się ludziom we znaki.

„Do d*py, nic a nic to nie działa”. „Nic nie daje”. „Nic nie działa”. Takie komentarze w sklepie z mobilnymi aplikacjami mogą świadczyć o tym, że ktoś jednak próbował schłodzić się przy pomocy telefonu. Oczywiście w dobie internetu okazji nie mogli przegapić dowcipni internauci, którzy postanowili potrollować mniej świadomych użytkowników. „Genialne, działa wszystko”, „działa, chłodniej mi” – piszą, podjudzając pozostałych.

Gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości – nie, nie istnieje taka aplikacja mobilna, która pozwoliłaby bez dodatkowego sprzętu schłodzić nasz telefon, czy tym bardziej nasze mieszkanie. Pozostają nam stare, sprawdzone środki: zimne napoje, kąpiele, zimne okłady, przeciąg. W ostateczności można też przemyśleć zakup prawdziwego wentylatora.

