Kiki challenge dotarło do Polski. Nasza policja ostrzega śmiałków i grozi karami

– Osoby podejmujące się tego wyzwania muszą sobie zdawać sprawę, że tańcząc obok toczącego się auta sprawiają zagrożenie w ruchu drogowym – przypomniał komisarz Marcin Fiedukowicz z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w rozmowie z portalem WP Moto. Aby odstraszyć chętnych, dołożył argument finansowy. – Jeżeli wykonują to na drodze publicznej, policjant może ukarać je mandatem w wysokości do 500 zł – przestrzegał.

Internetowe wyzwanie oznaczane hasztagiem #InMyFeelingsChallenge zapoczątkował komik Shiggy. Kiedy kolejne filmy naśladujące jego taniec trafiły do głównego wydania wiadomości CNN, Amerykanie po prostu oszaleli na punkcie nowej zabawy. Teraz nie wystarczy już tylko zatańcz yć – ostatnim krzykiem mody w USA jest zrobić to podczas jazdy samochodem. Kiedy tylko „In My Feelings” leci w radiu, należy zatrzymać pojazd i dać porwać się muzyce. Jeszcze lepiej jest pojazdu wcale nie zatrzymywać, tylko tańczyć obok jadącego. Jak nietrudno się domyślić, prędzej czy później musi się to skończyć tragicznie. Do tej pory jednak nacieszmy się świetnymi wykonaniami, które zebraliśmy poniżej.Wśród nich są także próby podejmowane przez Polki: prezenterkę Marcelinę Zawadzką i modelkę Sandrę Kubicką.

Niektórzy do wyzwania podchodzą bardzo kreatywnie. Sami zobaczcie: