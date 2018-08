Zombie Boy popełnił samobójstwo. Na jego Facebooku pojawił się tajemniczy wiersz

Na facebookowym profilu Ricka Genesta, znanego powszechnie pod pseudonimem Zombie Boy, 2 sierpnia pojawił się tajemniczy wpis z wierszem zatytułowanym „The Well” (pol. – „Studnia”). Autor odwołuje się w nim do tajemniczego bóstwa voodoo – Damballah. Według tradycyjnych wierzeń Dambala to bóg-wąż, stwórca kosmosu, źródło spokoju i mądrości. Do wpisu dołączono też grafikę znaną fanom horroru „The Ring”, w którym duch młodej dziewczyny wychodzi ze studni. Nie wiadomo, czy autorem wiadomości był sam Zombie Boy, który ustawił ją jeszcze przed śmiercią, czy też ktoś inny z dostępem do jego konta.

Poniżej zamieszczamy dość surowe tłumaczenie wspomnianego wiersza. Zastrzegamy, że nie jest to próba profesjonalnego przełożenia twórczości Genesta, a jedynie materiał mający pomóc w zrozumieniu ogólnego przesłania.

"Studnia"



o Damballo



patrz jak zawodzimy do gwiazd zawieszonych nad nami

my dusza strącona w dół kamiennej studni

jak ogień położony pomiędzy dwa losy

spośród najbardziej posępnych mniej złowieszczych równości

każdy oddech przecina lód gdy mięso jest ważone

na wprost śmierci starych wąskich wrót

gdzie śmiałe i bezczelne ostatnie obrzędy są pakowane do skrzyni



patrz z uwagą na nasze życzenie szaleństwa

głęboko z naszych ust

naszych modłów które pocałowaliśmy

tak surowych i zimnych

na metalowych skorupach

uwolnij przy blasku światła księżycowego

Samobójcza śmierć Zombie Boy'a

Rick Genest został znaleziony martwy w środę 1 lipca w swoim mieszkaniu w Montrealu. Portale takie jak „Billboard” czy „TMZ” podają, że przyczyną jego śmierci było samobójstwo. Ich doniesienia potwierdzają wpisy Lady Gagi na Twitterze.