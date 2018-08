Epidemia czerwonki na Podkarpaciu? Radio ZET alarmuje po zlocie hipisów „Rainbow Family”

Rainbow Family (pol. tęczowa rodzina) wbrew pozorom nie jest imprezą kojarzonych z tęczą środowisk LGBT. To odbywający się w Bieszczadach zjazd europejskich hipisów. Jak dowiadujemy się na nieformalnej grupie Polskiej Rodziny Tęczy na Facebooku, są to ludzie połączeni przez określone ideały: życie w zgodzie z naturą, rozwój duchowy, wolność, prawdę, prostotę, miłość i promujący niekonsumpcyjny tryb życia, wolny także od narkotyków i alkoholu.

Biegunka i wymioty

Niestety, jak dowiadujemy się z materiału na portalu radiozet.pl, ostatni zjazd Rainbow Family w Polsce (trwający od 13 lipca aż do 11 sierpnia) miał też być wolny od dostępu do bieżącej wody i odpowiednich warunków sanitarnych. Po imprezie do szpitali w Krośnie i Sanoku trafili uczestnicy zlotu, narzekający na częste wymioty i biegunki. Może to znamionować czerwonkę, która jest niezwykle zaraźliwa, dlatego pacjenci ci zostali odizolowani od pozostałych.

Komunikat sanepidu 9 sierpnia

Największą ilość poszkodowanych przyjęto w niedzielę 5 sierpnia. Spotkanie hipisów odbywa się w Moszczańcu między Komańczą a Jaśliskami. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epideiologiczna w Rzeszowie zapowiedziała wydanie stosownego komunikatu w tej sprawie na czwartek 9 sierpnia.

