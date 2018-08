Brunatne niebo nad portugalską plażą. Te zdjęcia przerażają i fascynują

Przedłużająca się fala upałów daje się we znaki mieszkańcom całej Europy. Wysokie temperatury i długotrwały brak opadów powodują śnięcie ryb w rzekach i jeziorach (także w Polsce) oraz groźne pożary m.in. w Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Irlandii, Szwecji, Norwegii i Finlandii, a także na Łotwie.

Wymienianie kolejnych krajów nie działa jednak na wyobraźnię w taki sposób, jak pokazanie zdjęć z miejsc dotkniętych kataklizmem. Niezwykłe obrazy zarejestrowano zwłaszcza nad plażą i miastem Albufeira na południowym wybrzeżu Portugalii. Gęste kłęby brunatnego dymu z pożaru okolicznych lasów całkowicie przysłoniły tam niebo, strasząc mieszkańców i turystów oraz dając pole do popisu miejscowym fotografom.

Poza pięknymi zdjęciami dym nad Albufeirą przypomina jednak przede wszystkim o trudnej sytuacji na kontynencie. W Portugalii temperatury sięgają obecnie nawet 46 stopni Celsjusza, co zmusiło już 2500 osób do ewakuacji ze swoich domów. Rządowe agencja informowały o wysłaniu do walki z pożarami 1300 strażaków. Operację utrudniają porywiste wiatry, które szybko roznoszą płomienie po wysuszonych polach uprawnych i zalesionych obszarach.

Czytaj także:

Ogromne pożary lasów w Kalifornii. Co najmniej 12 ofiar śmiertelnych