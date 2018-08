73-letnia Szwedka wzięła ślub z trzecim Gambijczykiem. Urzędnicy mają jej dość?

35-letni imigrant z Gambii jest już trzecim mężem 73-letniej szwedki Maire Pehkonen. Kobieta wyraźnie upodobała sobie mężczyzn z tego kraju – jej dwaj poprzedni małżonkowie również pochodzili z Gambii. Niestety, Maire nie miała szczęścia w miłości. Obaj mężczyźni odeszli od niej, kiedy tylko otrzymali pozwolenia na stały pobyt oraz pracę w nowym kraju. Szwedka nie zamierza jednak się załamać i zgodnie z powiedzeniem „do trzech razy sztuka”, próbuje tej samej sztuczki także z najnowszym wybrankiem.

Na drodze do szczęścia pary młodej stanęli jednak szwedzcy pracownicy urzędu imigracyjnego. Nauczeni poprzednimi doświadczeniami, odmówili 35-latkowi prawa pobytu. Maire zamierza zaskarżyć tę decyzję i powołuje się na 40 lat płacenia podatków, które jej zdaniem uprawnia ją do zamieszkania z mężem – z jakiego kraju by nie pochodził. Teraz jej żądanie rozpatrywał będzie Sąd Najwyższy w Szwecji. Czy bezduszna maszyna biurokratyczna stanie na drodze do szczęścia nowożeńców? A może sędziowie przychylą się do argumentacji Maire? Z pewnością jeszcze usłyszymy o tej sprawie.

