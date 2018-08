Co z ludzką skórą robi bezpośrednie uderzenie pioruna? 13 osób pokazało swoje ciała

Nie jest to wiedza powszechna, ale uderzenie pioruna potrafi zostawić na ludzkiej skórze skomplikowane wzory, podobne do rozbudowanych tatuaży. Ogromna energia w niektórych przypadkach doprowadza do śmierci trafionych nieszczęśników. Częściej jednak pechowcom udaje się przeżyć, narażeni są wówczas na drgawki, uszkodzenia mózgu, rdzenia kręgowego czy amnezję. Trafienie piorunem jest także groźne dla wzroku, a w przypadku mężczyzn może powodować impotencję lub ogólny spadek libido.

Kiedy energia elektryczna dociera do skóry, często dochodzi do poparzenia, podczas którego powstają tzw. figury Lichtenberga – wzory podobne do rozgałęzionych drzew. Najczęściej przybierają barwę sinoczerwoną lub brunatną. To właśnie te wzory możemy oglądać na zdjęciach zebranych przez portale allthatsinteresting.com i boredpanda.com. Do groźnej sytuacji może dojść zwłaszcza, jeżeli osoba uderzona piorunem ma przy sobie coś metalowego. Wtedy mamy do czynienia nawet z poparzeniami trzeciego stopnia. uderzenie pioruna może wywołać też nagłe wyparowanie potu lub wody, powodując dosłownie zerwanie ubrań z poszkodowanego.