Jaworzno. Policjant z działu kryminalnego zastrzelił się z własnej broni na komisariacie

Do opisywanego zdarzenia doszło w budynku komendy policji w Jaworznie koło Katowic. Lokalne media piszą o możliwym samobójstwie. Podstawą dla takich przypuszczeń jest fakt, że policjant przyszedł do pracy w dniu wolnym, zamknął się w pokoju, po czym – według wstępnych informacji – nastąpił pojedynczy strzał. Jak donosi RMF FM, po usłyszeniu hałasu i ujrzeniu plamy krwi pod drzwiami, koledzy funkcjonariusza wyważyli drzwi do pomieszczenia i zastali go martwego. W ręce miał trzymać własną służbową broń.

Zmarły policjant to funkcjonariusz wydziału kryminalnego z 15-letnim stażem. Dokładne okoliczności śmierci 35-latka ustalać będzie teraz prokuratura. Zlecono już przeprowadzenie sekcji zwłok.

