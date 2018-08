„Człowiek z gumy” chodzi ze stopami zwróconymi w przeciwnym kierunku. Niektórzy nie mogą na to patrzeć

Patrząc na nagrania trudno uwierzyć w to, co ze swoim ciałem robi Moses Lanham. Mieszkaniec Michigan ma podwójną chrząstkę i dodatkowe tkanki w stawach kolanowych, biodrach oraz kostkach, dzięki czemu zadziwia wszystkich swoją nietypową zdolnością. Mężczyzna bez najmniejszego trudu może wykręcać swoje nogi o 180 stopni. Na nagraniach opublikowanych w sieci widać, jak Moses porusza się w nietypowy sposób ze stopami zwróconymi w przeciwnym kierunku.

Mogłoby się wydawać, że wykręcanie własnych nóg jest dla 57-latka bardzo bolesne, ale jak sam przekonuje, chodzenie w nietypowy sposób jest dla niego... nawet wygodniejsze. – Wiele osób pyta mnie, czy to boli? Moja odpowiedź zawsze jest taka sama, że nie – mówi. Moses lubi chwalić się swoją umiejętnością, ale nie wszyscy są w stanie znieść jego popisy. Niektórzy po prostu nie mogą na to patrzeć. My pokazujemy wam nagranie, na którym Lanham prezentuje, co potrafi.

Moses odkrył swoją rzadką umiejętność, kiedy miał 14 lat. Wtedy uległ groźnemu wypadkowi - upadł z dużej wysokości i zwichnął kolano. Częściowo swoje zdolności odziedziczył po ojcu, który także obracał swoje stopy w nienaturalny sposób. Aktualnie Moses ma na koncie dwa ustanowione rekordy świata. Potrafi obrócić swoje stopy o 180 stopni i poruszać się w takiej pozycji.

