Belgia. Nożownik zaatakował w restauracji. Co najmniej trzy osoby nie żyją

Jak donoszą lokalne media, w mieście Moresnet-Chapelle przy granicy z Holandią i Niemcami miał miejsce atak uzbrojonego w nóż mężczyzny. Według portalu HLN.be, który powołuje się na prokuratora z Liege, w wyniku zdarzenia zginąć miały co najmniej trzy osoby. Rany miało odnieść kilka lub nawet kilkanaście osób. Policja jest już na miejscu i według zapewnień władz miasta, nie ma dalszego zagrożenia dla mieszkańców. Portal rtbf.be podaje, że ofiary śmiertelne to dwie kobiety i sam napastnik.

– 22 sierpnia w Moresnet-Chapelle niestety doszło do tragedii. Zdarzenie nie ma podłoża terrorystycznego, chodzi tu o sprawy prywatne. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców – zapewniał Thierry Wimmer zarządzający regionem Plombieres. Zgodnie z informacjami podawanymi przez liczne portale informacyjne, cała tragedia rozegrała się około godziny 17.

Co najmniej jedna z ofiar została przetransportowana do szpitala przy użyciu helikoptera. Na miejscu jest kilka policyjnych wozów i ambulansów z ratownikami pomagającymi ofiarom. Cała ulica, przy której rozegrała się ta tragedia, została zamknięta. Według świadków napastnik to były przyjaciel jednej z ofiar, jednak wersji tej nie potwierdzono oficjalnie.