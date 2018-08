Gang Słodziaków niedługo najedzie Polskę. Jak zdobyć maskotki?

Gang Słodziaków ma pojawić się w naszym kraju dokładnie 27 sierpnia. Jak dotąd poznaliśmy sześciu jego członków. To bóbr Borys, jeż Jerzyk, lis Lucek, ryś Rysio, sowa Zosia i zając Zuzia. W sieci pojawiły się już zdjęcie wszystkich zwierzątek. Czy będzie ich więcej? Na ten moment nie wiadomo, ale coś nam mówi, że na szóstce się nie skończy. Obok maskotek w dyskontach sieci Biedronka pojawią się także książki pod tytułem „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków”.

– Jesteśmy pewni, że Gang Słodziaków podbije serca naszych klientów. Wzorem poprzednich akcji, zadbaliśmy również o walor edukacyjny – tym razem stawiamy na rozbudzanie wyobraźni oraz codzienne, rodzinne czytanie. Mamy nadzieję, że Słodziaki okażą się prawdziwą inspiracją w niejednym domu – przekazała Dorota Wrotek-Gut, dyrektor ds. komunikacji marketingowej w sieci Biedronka.

Jak zdobyć Słodziaki?

Maskotki z Gangu Słodziaków teoretycznie będą do zdobycia za darmo. Klienci sklepów Biedronka będą musieli jedynie kolekcjonować naklejki na specjalnych kartach. Czasu nie będzie za wiele, bo tylko do 18 listopada tego roki. Pluszaki z kolei będzie można odbierać do 2 grudnia tego roku. Aby otrzymać jednego słodziaka, trzeba będzie zebrać 60 naklejek. Za 30 naklejek i dopłatę 19,99 zł również dostaniemy upragnioną maskotkę. 15 naklejek to z kolei równowartość książki.

Jak zdobyć naklejki wymienne na Słodziaki?

Jedną naklejkę otrzymamy za każde 40 złotych wydane w markecie sieci Biedronka. Dodatkowe punkty otrzymamy za okazanie przy zakupach zarejestrowanej karty lojalnościowej „Moja Biedronka”. Kolejny punkt dostaniemy za zakup warzyw lub owoców. Inną opcją na zgarnięcie naklejki jest zakup „produktów specjalnych” za minimum 10 zł. Jeżeli chcemy więcej naklejek, dostaniemy już tylko za przekraczanie kolejnych wielokrotności 40 zł (80, 120, 160 itd.), ale wszystkie bonusy będą dalej w zastosowaniu. Czyli za 80 zł, przy spełnieniu wszystkich wymagań, możemy otrzymać 8 naklejek. Za 120 zł – 12, za 160 – 16 itd.