Wczasowicze osłupieli. 50 imigrantów wylądowało na plaży koło luksusowego hotelu

Na plaży Barrosa koło miejscowości w południowej Hiszpanii wylądowała łódź z około 50 nielegalnymi imigrantami na pokładzie. Tuż po dobiciu do brzegu, z łodzi zaczęli wyskakiwać jej pasażerowie i biegiem kierowali się do wyjścia z kąpieliska. Duży ponton napędzany silnikiem spalinowym został porzucony na piasku. Całe zdarzenie potrwało zaledwie kilka minut i zostało zarejestrowane przez jednego z wczasowiczów, którzy tłumnie obserwowali ucieczkę migrantów.

Zdarzenie miało miejsce w pobliżu kompleksu turystycznego Sancti Petri, składającego się z kilku drogich sklepów, restauracji i 5-gwiazdkowych hoteli. Wszystko rozegrało się w niedzielę 26 sierpnia około godziny 15:30. Spośród 50 osób około 10 stanowiły dzieci. - Patrzcie jak biegną w kierunku Sancti Petri Melia Hotel. Idą na all-inclusive Melia Sancti Petri. Patrzcie, patrzcie, patrzcie - powtarzał nagrywający.

W poniedziałek 27 sierpnia rano hiszpańska Guardia Civil poinformowała o zatrzymaniu 25 migrantów, z czego 19 to osoby nieletnie. Wszyscy pochodzili z Maroka. Rzecznik policji oświadczył, że sześcioro dorosłych trafiło już do centrum dla migrantów, gdzie będą czekać na deportacje do Maroka, możliwą na podstawie umowy dwustronnej z Hiszpanią. Jak dodał, nieletni zostaną umieszczeni w specjalnym ośrodku dla młodzieży.