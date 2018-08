Prawo jazdy Andrzeja Dudy? Na Ukrainie kupisz za 10 hrywien

Prawo jazdy na nazwisko Andrzeja Dudy, Jarosława Kaczyńskiego czy Lecha Wałęsy? Nic prostszego – we Lwowie można takie kupić już za kilka złotych. To oczywiście kwota dla Polaków, bo na stronach internetowych producentów te same podróbki wycenione są na 10 hrywien (mniej niż 1,5 złotego).

Na polskich politykach oferta handlarzy się nie kończy. Do kupienia są także dokumenty „wystawione” na Baracka Obamę, Angelę Merkel, Donalda Trumpa, Ronaldo, Messiego czy Davida Beckhama. Jest też cała gama ukraińskich polityków i bardziej znanych celebrytów.

Dużą popularnością cieszą się gadżety z Władimirem Putinem. Można kupić np. papier toaletowy z wizerunkiem prezydenta Rosji, można nabyć wycieraczkę podłogową z podpisem „dokładnie wycieraj buty”. O ile tego typu niechęć na Ukrainie można jeszcze zrozumieć, o tyle fałszywe dokumenty to już wyższy poziom abstrakcji. Jak dowiadujemy się z „Dziennika Wschodniego”, ludzie naprawdę wykorzystują je do żartów na granicy i „przez przypadek” wyciągają zamiast prawdziwych licencji.

