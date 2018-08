Niesamowite mieszkanie w jaskini wystawione na sprzedaż. Wnętrza zachwycają

Szukacie mieszkania, ale nie możecie na nic się zdecydować? Jesteście tak wybredni, że przeszkadzają wam nawet ściany i dach? Pojawiła się oferta w sam raz dla was. Możecie zamieszkać w prawdziwej jaskini, takiej jak te z filmów o agencie 007. W podobnych miejscach zwykli oczywiście mieszkać przeciwnicy Jamesa Bonda, a nie on sam, ale jakie to ma znaczenie dla konesera dobrych wnętrz.

Problemem w urzeczywistnieniu marzeń o idealnym mieszkaniu może być jedynie cena i lokalizacja. Do licytacji można przystąpić po wpłaceniu 2,5 miliona dolarów (około 9 milionów złotych). Dom zlokalizowany jest w niezamieszkałej okolicy w stanie Arkansas w USA. Podobno początkowo planowany był jako schron bombowy.

Ostatnio w tym miejscu prowadzony był ustronny hotelik. Cena za noc? Około 4 390 złotych. Jak zapewniają sprzedający, w mieszkaniu starczy miejsca dla ośmiu osób. Jego powierzchnia to ponad 557 metrów kwadratowych. We wnętrzach można spotkać prawdziwe stalaktyty i stalagmity, a nawet mały wodospad. Na zewnątrz znajduje się lotnisko dla helikopterów.

