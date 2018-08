Kolejny profesor z Hong Kongu oskarżony o morderstwo żony. Ciało miał wynieść w walizce

We wtorek 28 sierpnia policja w Hong Kongu aresztowała 53-letniego profesora tamtejszego uniwersytetu. Mężczyzna o nazwisku Cheung jest podejrzany o zabójstwo swojej żony i ukrycie jej zwłok w walizce. To już druga tak makabryczna zbrodnia w tym regionie. Mieszkańcami Hong Kongu jeszcze niedawno wstrząsnęło morderstwo dokonane przez innego profesora, który swoją żonę i córkę zabił przy pomocy piłki do jogi wypełnionej tlenkiem węgla.

Na wtorkowej konferencji prasowej szef policji Hong Kongu Law Kwok-hoi podał nazwisko podejrzanego, a lokalne media szybko ustaliły, że musi chodzić o profesora Cheung Kie-chunga, należącego do władz Uniwersytetu Hong Kongu (HKU). „Jestem pewny, że jesteście tak samo zasmuceni i zszokowani jak ja” - pisał w mailu do pracowników i studentów wicekanclerz uczelni Xiang Zhang. Wcześniej sam podejrzany Cheung Kie-chung uspokajał studentów i wyjaśniał obecność policji w kampusie uczelni. Tłumaczył, że chodzi o zaginięcie osoby z jego rodziny.

