Bezdomny pomógł kobiecie, oddając swoje ostatnie pieniądze. Dziś chce od niej 200 tys. dolarów

Kiedy w grudniu 2017 roku Kate McClure zabrakło na benzynę, bezdomny weteran Johnny Bobbit junior oddał jej swoje ostatnie 20 dolarów. Wzruszona tym gestem kobieta opisała wszystko w internecie i zorganizowała zbiórkę pieniędzy na rzecz bezinteresownego mężczyzny. W krótkim czasie zgromadziła 400 tys. dolarów.

Dziś jednak dowiadujemy się, że Johnny Bobbit nigdy nie ujrzał całej sumy. Jak informuje Fox News, składa obecnie skargę do sądu, w której domaga się wypłaty brakujących 200 tys. dolarów. W rozmowie z „The Philadelphia Inquirer” mówił już wcześniej, że stracił samochód i kampera kupione za pieniądze ze zbiórki. Oskarżył parę, której pomógł, o wydawanie jego pieniędzy.

Według słów Bobbita, Mark D’Amico i Kate McClure traktują założone dla niego konto na stronie GoFundMe jako „prywatną świnkę skarbonkę”. Oskarżeni nie skomentowali tych słów, ale już wcześniej dawali do zrozumienia, że ich ciepła relacja z weteranem to już przeszłość. Przekonywali, że zrobili dla niego wszystko, co mogli. Ubolewali nad faktem, że znaczną część przekazanych mu pieniędzy po prostu rozdał rodzinie oraz wydał na narkotyki.

– Oddać mu wszystkie te pieniądze? To się nigdy nie stanie. Spalę je przed nim – mówił D'Amico. Dodawał, że przekazanie takiej sumy „nałogowcowi”, to jak „wręczenie mu naładowanego pistoletu”. Bobbit kontratakuje, oskarżając parę o defraudację przeznaczonych dla niego środków. Pytał skąd McClure, recepcjonistka, miała pieniądze na nowe BMW. Ta przekonuje, że uzbierała z własnych środków. Serwis GoFundMe zapewnia w tym czasie, że Bobbit „otrzyma należną pomoc”, a „intencjom darczyńców stanie się zadość”.

Bezdomny oddał ostatni grosz. Ludzi poruszyła jego historia

W grudniu ubiegłego roku 27-letnia Kate McClure z New Jersey znalazła się w trudnym położeniu. Jej samochód stanął na środku autostrady po tym, jak zabrakło jej benzyny. Na pomoc kobiecie przyszedł bezdomny, 34-letni Johnny Bobbit Jr. W ramach podziękowania kobieta zaczęła zbierać za pomocą strony GoFundMe pieniądze dla potrzebującego. Akcja przeszła jej najśmielsze oczekiwania. Internauci zebrali aż 400 tysięcy dolarów, dzięki czemu Bobbit miał kupić sobie dom w Filadelfii i ciężarówkę. Całą historię opisaliśmy na Wprost.pl

Czytaj także:

Bezdomny weteran pomógł kobiecie i oddał jej swoje ostatnie pieniądze. Ten gest odmienił jego życie