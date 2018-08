Nie żyje aktorka z „Ostrego dyżuru”. Została zastrzelona przez policjantów

Zastrzelona przez policjantów aktorka to Vanessa Marquez. 49-latka najbardziej znana jest z roli pielęgniarki Wendy Goldman w serialu „Ostry Dyżur”. W czwartek 30 sierpnia nad ranem funkcjonariusze zostali wezwani do sprawdzenia stanu zdrowia kobiety, po otrzymaniu telefonu od zaniepokojonych sąsiadów. Aktorka miewała częste napady drgawek, a według źródeł amerykańskich portali, cierpiała także na zaburzenia żywienia.Nie była to pierwsza wizyta służb w jej mieszkaniu.

Mundurowi razem z ratownikiem medycznym przez około 90 minut starali się dostać do apartamentu aktorki, która według ich słów „wybitnie nie chciała współpracować”. Około godziny drugiej w nocy, gdy wreszcie weszli do środka, kobieta wymierzyła do nich z półautomatycznego pistoletu. Sprowokowała tym samym funkcjonariuszy do oddania strzałów. Według wersji służb, została trafiona przynajmniej jednym pociskiem w klatkę piersiową i zmarła w szpitalu. Dopiero później policjanci ustalili, że kobieta celowała do nich z repliki broni, a nie prawdziwego pistoletu.