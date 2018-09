Kolejne zatrzymania pseudokibiców po meczu w Bielsku-Białej. „Sprawa rozwojowa”

W niedzielę 26 sierpnia na trybunach stadionu miejskiego w Bielsku-Białej zasiadło blisko 1400 kibiców. Do zabezpieczenia meczu skierowano 300 policjantów z Bielska-Białej, Cieszyna i Żywca, mundurowych z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej oraz oddziału prewencji w Katowicach i strażników miejskich. Mundurowi z prewencji, ruchu drogowego oraz kryminalni byli obecni w całym mieście. Zabezpieczali trasy dojazdowe i okolice widowiska sportowego. Wszyscy oni dbali o bezpieczeństwo nie tylko w trakcie trwania imprezy masowej, ale również na długo przed jego rozpoczęciem oraz po ostatnim gwizdku sędziego.

Niestety, na kilka minut przed rozpoczęciem meczu, kilkudziesięciu kibiców obu drużyn wtargnęło na płytę boiska, próbując doprowadzić do konfrontacji. W kierunku murawy rzucono racę. Konieczna okazała się natychmiastowa interwencja policjantów. Mundurowi szybko i skutecznie przywrócili porządek na stadionie. Kibice wrócili do swoich sektorów.

Tuż po zakończeniu spotkania policjanci z katowickiego oddziału prewencji rozpoznali i zatrzymali dwóch 38-latków z Żywiecczyzny. Dalsze czynności prowadzone w tej sprawie przez kryminalnych, a w szczególności skrupulatne oględziny nagrań z monitoringu oraz szczegółowe rozpoznanie środowiska pseudokibiców, doprowadziły do ustalenia kolejnych pięciu mieszkańców Bielska-Białej w wieku od 23 do 29 lat. Zatrzymani są już po zarzutach. Grozi im do 3 lat więzienia oraz zakazy stadionowe. Śledczy nadal analizują zapisy monitoringu, celem identyfikacji i rozpoznania pozostałych osób odpowiedzialnych za zakłócenie spokoju i odpalenie materiału pirotechnicznego. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Zakazana pirotechnika

Policja przypomina, że ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych zakazuje wnoszenia i posiadania na stadionie, m. in. materiałów pirotechnicznych. Złamanie tego zakazu jest przestępstwem, za które grozi kara do 5 lat więzienia. Wobec sprawców przestępstwa sąd może orzec również zakaz stadionowy.