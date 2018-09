Otyły mężczyzna w dwa lata zrzucił 87 kilogramów. Twierdzi, że był na „diecie śmieciowej”

Anthony Brown chwali się swoimi wynikami na Instagramie. Twierdzi, że w zaledwie dwa lata udało mu się zejść ze 158 kilogramów do 71 kilo. Wcześniej przez około trzynaście lat uważał się za osobę otyłą, jednak przełom nastąpił u niego dopiero po wejściu na wagę. Gdy urządzenie o udźwigu 150 kg wykazało błąd, Anthony zrozumiał, że pora działać.

Jak podkreśla 34-latek, już po miesiącu zdrowej diety złożonej z płatków owsianych, grilowanego kurczaka i warzyw, zaczął tracić motywację. Wtedy zdecydował, że wróci do swoich ulubionych potraw – będzie nadal jadł „śmieciowe jedzenie”, po prostu w mniejszych porcjach. Ograniczył się do dwóch tysięcy kalorii dziennie i trzymał tego przez dwa lata. Dodatkowo chodził na siłownię, jednak nie spędzał tam więcej, niż godzinę dziennie.

– Moja waga spadała z każdym tygodniem i wciąż mogłem jeść tak wiele pysznych potraw. To było wspaniałe – wspomina. – Niektórzy ludzie potrzebują 2000 kalorii, żeby utrzymać swoją wagę. Ale skoro ja ważyłem tak dużo, to 2000 kalorii oznaczało utratę prawie kilograma na tydzień – tłumaczył. – Zwyczajnie zacząłem ćwiczyć, żeby upewnić się, że nie zostanę z nadmiarem skóry. Nie spędzałem wcale za dużo czasu na siłowni i nadal tego nie robię. Nie jestem po prostu takim typem osoby – dodawał.

Teraz Brown chce pomagać innym otyłym. – Kocham pomagać innym zrzucać wagę, ponieważ rozumiem dokładnie przez co przechodzą. Jeśli ktokolwiek ma zrozumieć ich walkę, to będę to ja – mówił. On sam, który kiedyś zjadał całą pizzę na kolację co wieczór, zauważa teraz plusy zrzucenia wagi o połowę. Pozbył się bólu pleców, ma więcej energii i nabrał pewności siebie. Zauważył też, że ludzie są dla niego milsi i zrezygnowali z przezwisk. Być może dzięki temu zdrową wagę utrzymuje już od sześciu lat.

