Pijana gwiazdka pop topless przed pomnikiem poległych. Nie zamierza usuwać zdjęć

31-letnia piosenkarka pop podczas jednego z zakrapianych wieczorów w południowym Londynie postanowiła urządzić sobie małą sesję zdjęciową. Tłem dla kolejnych fotografii była ściana kościoła w Clapham, w którą wmurowano kamienną tablicę z nazwiskami poległych żołnierzy pierwszej wojny światowej. Nie wiedzieć czemu, celebrytka postanowiła zdjąć bluzkę do tych fotografii. Piersi zasłaniała jedynie swoimi dłońmi, lub obracając się plecami do obiektywu fotografa. Co ciekawe, pierwsze dwa zdjęcia z tej serii opublikowała już w czerwcu, ale dopiero kolejne wywołało falę krytyki.

Sama piosenkarka na nieprzychylne komentarze zareagowała dość nieoczekiwanie. „Te nazwiska za mną, ci chłopcy zginęli walcząc o naszą wolność. Żyję w wolnym świecie, który oni stworzyli i taka właśnie jestem: cieszę się swoim ciałem i wolnością. Zabierzcie mnie 100 lat wstecz, postawcie przed tymi żołnierzami, co mogliby sobie pomyśleć? Co mogliby powiedzieć? Co by zrobili? Myślę, że wyglądam dobrze na tle tej ściany” – napisała na Instagramie.

„Nie zrobiłam tego, żeby kogokolwiek dotknąć i nie sądzę, żeby to były jakieś szczególnie obraźliwe zdjęcia. Każdy, kto śledzi mnie w mediach społecznościowych, widział już takie wcześniej”... – dodawała. „Oczywiście, że nie chcę okazać braku szacunku dla poległych. Jeżeli kogokolwiek obraziłam, to nie było to moim celem” – wyjaśniła na koniec.