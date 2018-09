Fala przemocy w szkołach. Co może i powinien zrobić rodzic?

Co powinien zrobić rodzic?

Reagować na pierwsze symptomy , bo im dalej zabrnie agresja, tym trudniej będzie nad nią zapanować.



, bo im dalej zabrnie agresja, tym trudniej będzie nad nią zapanować. Pójść do wychowawcy klasy , naświetlić problem i poprosić o przedstawienie planu działania. Nie odpuszczać, wyznaczyć termin następnego spotkania i zapytać o efekty działań.



, naświetlić problem i poprosić o przedstawienie planu działania. Nie odpuszczać, wyznaczyć termin następnego spotkania i zapytać o efekty działań. Gdy wychowawca działa nieskutecznie , poprosić o kolejne spotkanie w towarzystwie psychologa. W przypadku braku rezultatów zwrócić się do dyrektora szkoły. Po spotkaniu z nim spisać ustalenia i kopię dokumentu poświadczyć w sekretariacie. Dzięki temu można się będzie do niego w przyszłości odwołać i egzekwować prawa dziecka.



, poprosić o kolejne spotkanie w towarzystwie psychologa. W przypadku braku rezultatów zwrócić się do dyrektora szkoły. Po spotkaniu z nim spisać ustalenia i kopię dokumentu poświadczyć w sekretariacie. Dzięki temu można się będzie do niego w przyszłości odwołać i egzekwować prawa dziecka. Jeśli przemoc trwa, należy zgłosić sprawę na policję, do wydziału ds. nieletnich.

Dzieciom ofiarom przemocy, również tej rówieśniczej, pomaga Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która prowadzi telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111, telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci: 800 100 100 www.fdds.pl.

Co na to prawo?



Warto również pamiętać, że dziecko ma takie same prawa jak dorosły. Gdy ktoś nęka dziecko, może za to pójść do więzienia. Zgodnie z prawem, „kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2” (art. 190 § 1 kodeksu karnego). Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Ponadto, „kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” (art. 190a § 1 k.k.). Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Co gdy sprawcą przemocy jest inne dziecko?

Do 17. roku życia sprawcy przemocy odpowiadają za swoje czyny przed sądem rodzinnym (na mocy ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich). W razie stwierdzenia przez sąd, że nieletni popełnił czyn karalny lub wykazuje przejawy demoralizacji, można zastosować wobec niego środki wychowawcze, m.in. dozór kuratorski czy umieszczenie w domu poprawczym. Po ukończeniu 17. roku życia sprawca odpowiada na zasadach określonych przez kodeks karny. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia (ustawa – Prawo oświatowe, art. 5) G Do obowiązków nauczycieli należy także dbanie o wykształcenie postaw moralnych i wzajemnego szacunku w uczniach. Powinni więc oni starać się nie dopuszczać do sytuacji mobbingu rówieśniczego (Karta nauczyciela).