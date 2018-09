Lyon. Biały mercedes wjechał na teren lotniska. Podróżni nagrali pościg

W poniedziałek 10 września podróżni korzystający z lotniska w Lyonie niespodziewanie natknęli się na opóźnione i odwołane loty. Ostatnim samolotem, który zgodnie z planem poderwał się tego dnia z płyty lotniska, był lot Wizz Air do Warszawy o 11:20. Przerwa w funkcjonowaniu tego czwartego najbardziej ruchliwego portu lotniczego Francji miała potrwać co najmniej do godziny 16.

Wszystko przez szaleńca uciekającego przed policją białym mercedesem. Samochód na ogromnej prędkości przejechał przez podjazd dla taksówek i przebił się przez szklaną ścianę lotniska, kontynuując ucieczkę przed podążającymi za nim radiowozami. Wcześniej kierowca tego pojazdu uciekał pobliską autostradą A432, która biegnie równolegle do dwóch pasów startowych lotniska.

Na nagraniach krążących już w mediach społecznościowych możemy zobaczyć moment zatrzymania mężczyzny. Na jego temat nie podano jeszcze żadnych informacji. Nie znamy także przyczyny pościgu.

