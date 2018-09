Karykatura Sereny Williams wywołała oskarżenia o rasizm. Redakcja murem za rysownikiem

Rysownik Mark Knight nie zgadza się z zarzutami, jakoby w swojej pracy posłużył się rasistowskimi kalkami. Jego dzieło przedstawia wściekłą Serenę Williams, skaczącą po zniszczonej rakiecie do tenisa. Obok leży smoczek, mający podkreślać dziecinne zachowanie zawodniczki. To nawiązanie do nieprofesjonalnego zachowania wielokrotnej mistrzyni, która w bardzo brzydkim stylu przegrała swój ostatni finałowy mecz z Naomi Osaką. Na rysunku Knighta sędzia pyta Azjatki, czy nie mogłaby po prostu pozwolić wygrać swojej rywalce.

W obronie kolegi stanął wydawca „Herald Sun”, Damon Johnston. W imieniu redakcji odrzucił oskarżenia o rasizm i seksizm. Stwierdził, że jest to „uprawniona drwina z zachowania legendy tenisa”. Wiele osób nie dało się jednak przekonać. Wśród nich znalazła się J.K. Rowling, autorka książek o Harrym Potterze. „Dobra robota w redukowaniu największej żyjącej sportsmenki do rasistowskiego i seksistowskiego stereotypu i zamienianie drugiej największej w pozbawiony twarzy rekwizyt” – napisała.

Satyryka nie bronili tylko koledzy z redakcji. „Mam poglądy liberalne, ale to podsumowuje wszystko, co jest złego w poprawności politycznej. Ludzie obrażający się w imieniu innych ludzi o coś nieistotnego, co nie ma związku z tematem dyskusji” – napisała jedna z komentujących. Ktoś inny tłumaczył, że przecież na tym właśnie polega karykatura – na przerysowaniu cech charakterystycznych danej osoby, wyolbrzymieniu tego, co już jest widoczne.

