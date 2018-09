Zhakowano konto Macademian Girl na Facebooku. „Zgłaszajcie do FB”

„Kochani, mój profil na Facebooku został zhakowany. Trwają prace nad rozwiązaniem problemu. Proszę was o wyrozumiałość!” – można przeczytać na Instagramie Macademian Girl.

Tamara Gonzalez Perea to znana polska blogerka modowa, instagramerka i influencerka. W mediach społecznościowych śledzą ją setki tysiące internautów. Na samym Instagramie ma pół miliona obserwatorów. Jej fani rozpoczęli już zresztą kampanię zgłaszania ataku hakerskiego na konto swojej idolki. My przestrzegamy, aby nie klikać w żadne linki zamieszczane w ostatnim czasie na profilu Macademian Girl na Facebooku. Mogą bowiem prowadzić do zawirusowanych witryn, lub w inny sposób okazać się szkodliwe dla użytkowników Facebooka.

Czytaj także:

Wpadka rzeczniczki MON Rosji. Wrzuciła nagie zdjęcie na oficjalne konto