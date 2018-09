Modelka VS wyśmiana, bo pochwaliła się umiejętnością kodowania. Odpowiedź zamknęła usta hejterom

Lyndsey Scott to urodzona w 1984 roku amerykańska modelka, aktorka i... programistka aplikacji mobilnych na system operacyjny iOS. Jako pierwsza Afroamerykanka podpisała wyłączny kontrakt z marką Calvin Klein. Dużo ważniejszym osiągnięciem może być dla niej jednak zwalczanie stereotypu niemądrej modelki, czy uprzedzeń dotyczących pięknych kobiet w zawodach wymagających ścisłego umysłu. Podczas ostatniej instagramowej afery Scott pokazała też, że potrafi bronić własnych osiągnięć.

Wszystko zaczęło się od opublikowania wpisu, przy którym wymieniono znane Lindsey języki programowania: Python, C++, Java, MIPS i Objective-C. Wielu komentujących wyśmiało tę informację. Pytali, czy ktokolwiek w to wierzy lub kpili, że modelka zna jedynie najprostszą komendę w Javascript – "Hello World". Choć administracja Instagrama zaczęła usuwać obraźliwe wpisy, modelka postanowiła odpowiedzieć.

27481 punktów na Stack Overflow

„Mam 27481 punktów na platformie dla programistów Stack Overflow, należę do grupy osób tworzących samouczki dla systemów operacyjnych iOS na stronie raywenderlich.com, jestem głównym inżynierem oprogramowania iOS w Rallybound, czyli 841. najszybciej rozwijającej się firmie w USA, obroniłam licencjat w Amherst na dwóch specjalizacjach – informatyce i aktorstwie” – pisała.

Dodała też, że nie może doczekać się dnia, w którym kobiety w branży technologicznej nie będą musiały na każdym kroku udowadniać swojej wiedzy. Spotkało się to z entuzjastycznym przyjęciem innych programujących, czy specjalizujących się w „typowo męskich” dziedzinach internautek. Kobiety zwracały uwagę, że od lat zmagają się z tym samym problemem – jeżeli nie wyglądają jak stereotypowy nerd i podkreślają swoją atrakcyjność, to automatycznie uważane są za niekompetentne.

