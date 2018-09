Modelka z zespołem Downa po raz szósty na Fashion Week w Nowym Jorku. Zaczęła cztery lata temu

Fashion Week w Nowym Jorku to cykliczna impreza, odbywająca się co roku w lutym i wrześniu. Trwa zwykle przez siedem do dziewięciu dni i jest – obok tej w Paryżu, Londynie i Mediolanie – jednym z czterech najbardziej prestiżowych wydarzeń związanych z modą. Wyrobienie sobie pozycji na takiej imprezie to już nie lada wyczyn. 21-letnia Madeline Stuart ma jednak duże ambicje. Tylko w tym roku pojawił się na wybiegu w ośmiu pokazach. W planach ma tytuł pierwszej modelki z zespołem Downa, która wystąpi w pokazie Victoria's Secret.

Pochodząca z Australii Madeline w modelingu pojawiła się dopiero trzy lata temu, ale już wypracowała sobie pozycję pozwalającą jej snuć takie plany. Jak podkreślają opisujące jej historię magazyny i portale modowe, wiele zawdzięcza wytężonej pracy. Jeszcze przed pierwszymi pokazani i sesjami zdjęciowymi zdołała zrzucić 23 kg nadwagi. Jej pierwsze zdjęcia w mediach społecznościowych miały 7,2 miliona odsłon. Później szybko podpisała pierwszy kontrakt reklamowy. W wywiadzie dla „Teen Vogue” podkreślała, że chce być traktowana tak samo jak koleżanki, gdyż „pracuję tak ciężko, jak wszyscy inni”.