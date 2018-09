Wypadek ciężarówki w Bolesławcu. Wiozła duże konstrukcje betonowe

Ciężarówka przewożąca duże konstrukcje betonowe przewróciła się na łuku drogi wjazdowej do Bolesławca w województwie dolnośląskim. Ranny kierowca ciężarówki trafił do szpitala. - Policjanci sprawdzili trzeźwość kierującego, był on trzeźwy. W wyniku tego zdarzenia doszło do uszkodzenia dwóch ekranów energochłonnych oraz innych elementów infrastruktury drogowej – poinformowała asp. sztab. Anna Kublik-Rościszewska z policji w Bolesławcu.