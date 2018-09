82-latka ominęła opuszczony szlaban i wjechała pod pociąg. Zginęła na miejscu

Jak wynika z ustaleń policjantów, kierująca volkswagenem pomimo opuszczonych rogatek ominęła je i wjechała na tory bezpośrednio pod nadjeżdżający pociąg. Kobieta nie zareagowała na prawidłowo działające urządzenia na przejeździe. Zignorowała sygnały dźwiękowe i świetlne poprzedzające pojawienie się pociągu na torze. Pociąg jechał z dużą prędkością. Kobieta nie miała szans na uniknięcie zderzenia. Na miejsce wypadku wezwano helikopter LPR. Nikt z pasażerów pociągu nie doznał obrażeń. Podróżni składu zostali bezpiecznie przeprowadzeni na oddalony ok. 100 metrów peron w Kotuniu, skąd w dalszą podróż zabrały ich inne pociągi. Policjanci z Siedlec wyjaśniają przyczyny wypadku.

Policja przypomina, że zamknięta rogatka to informacja dla wszystkich użytkowników drogi, że do przejazdu zbliża się pociąg. 99 procent wszystkich wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych w zeszłym roku spowodowanych było lekceważeniem przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpieczeństwa. Kierujący ignorowali znaki stop, włączone sygnalizatory i opadające rogatki. Znane są także przypadki, kiedy zamknięte półrogatki były wymijane slalomem. M.in. dla ograniczenia tych działań kolej prowadzi kampanię „Bezpieczny Przejazd – Szlaban na Ryzyko!”.

Każdy kierowca powinien pamiętać, że niezależnie od tego do jakiego przejazdu się zbliża, zawsze najlepiej jest się zatrzymać i upewnić, że nie nadjeżdża pociąg. Pociąg ma zawsze pierwszeństwo. Nigdy nie wolno lekceważyć znaków oraz sygnałów ustawionych przed przejazdami ani zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa. Warto natomiast uświadomić sobie, że siły jakie powstają podczas gdy pociąg uderza w samochód osobowy, są porównywalne do tych, które powstają gdy auto najeżdża na pustą puszkę po napoju. Aby się zatrzymać, samochód rozpędzony do 120 km/h, potrzebuje około 60-70 metrów. Pociąg jadący z tą sama prędkością zatrzyma się dopiero po 800-1000 metrów.