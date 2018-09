11-latek odtworzył „wyczyn” z YouTube i cudem uniknął śmierci. „Jego oczy były wypełnione krwią”

Tyler Broome może mówić o ogromnym szczęściu. Z relacji jego mamy wynika, że 11-latek został namówiony przez grupę starszych znajomych, by powtórzył niebezpieczny wyczyn znany z filmiku zamieszczonego na YouTube. Chodziło o to, by obracać się na karuzeli napędzanej przez koło motoroweru. Chłopiec podjął wyzwanie, co okazało się fatalną decyzją.

Jak podaje BBC, nastolatek przez chwilę utrzymał się na rozpędzonej karuzeli, a po chwili upadł. Krew, która spłynęła do głowy dziecka spowodowała obrzęk i zasinienie. Znajomi 11-latka uciekli, ale na szczęście poszkodowanemu pomógł inny chłopiec, którzy przechodził obok. Kiedy matka zobaczyła, w jakim stanie jest jej syn, była w szoku. – Miał mętny wzrok, jego oczy były czerwone, wypełnione krwią – opowiedziała.

Tyler trafił pod opiekę lekarzy i szybko stało się jasne, że otarł się o śmierć. – Powiedzieli, że gdyby nie był sprawny i zdrowy, mógłby doznać udaru mózgu i umrzeć – przyznała matka. Lekarze porównali obrażenia Tylera do tych, których doznają piloci myśliwców, kiedy nie mają przy sobie maski tlenowej i są narażeni na oddziaływanie siły grawitacji. – Tyler wie, że zrobił źle, a to co go spotkało jest efektem głupoty – podkreśliła matka poszkodowanego i ostrzegła innych, by nie próbowali powtórzyć wyczynu, na który zdecydował się jej syn.

Czytaj także:

Przerażające nagranie z wypadku. Ciężarówka uderzyła czołowo w auto prezydenta Mołdawii