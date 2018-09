Makijaż czy dzieło sztuki? 19-latka chwali się swoim talentem i podbija Instagrama

19-letnia Romanie-Jade Tulloch w 2 lata zyskała ponad 165 tys. obserwujących na Instagramie. Wszystko za sprawą niezwykłych pomysłów na makijaż, którymi dziewczyna postanowiła dzielić się w internecie. Co sprawiło, że 19-latka stała się tak popularna? Makijaże jej autorstwa można uznać za dzieła sztuki, bowiem tworzą złudzenia optyczne. Tulloch na swoim koncie zamieszcza zdjęcia z pełnymi efektami swojej pracy, ale również krótkie nagrania, na których krok po kroku można zobaczyć, jak powstaje dany makijaż.

Jak podaje portal nottinghampost.com, 19-latka przez 2 lata studiowała sztukę na Nottingham College. Dziewczyna przyznaje, że sporo nauczyła się też od swojej mamy. – Czuję, że te rzeczy naprawdę pomogły mi skoncentrować się na rozwijaniu moich umiejętności i technik, których używam do wykonywania makijażu – powiedziała. Romanie-Jade zdradza, że wykonanie niektórych dzieł zajęło jej nawet 5 godzin.

Dziewczyna snuje plany na przyszłość i chce stworzyć własną markę, ze swoją linia kosmetyków. 19-latka daje też rady wszystkim, którzy chcieliby pokazać coś swojego w mediach społecznościowych. – Rób to, nie poddawaj się. Bycie sobą i trzymanie się tej zasady jest najważniejsze. Wykonuj to, co kochasz i nie zwracaj uwagę na negatywne komentarze – wskazała.

