Ostatnie chwile lotu MH370. National Geographic pokazuje „spiralę śmierci”

Na zlecenie stacji National Geographic przygotowano trójwymiarową wizualizację, przedstawiającą ostatnie momenty lotu MH370. Zmierzający z Pekinu do Kuala Lumpur malezyjski Boeing 777 bardzo mocno zboczył z kursu i zniknął z radarów 8 marca 2014 roku. Do dziś nie wiadomo, co było przyczyną tragedii, w której zginęli wszyscy pasażerowie i członkowie załogi. Na pokładzie maszyny Malaysia Airlines znajdowało się łącznie 239 osób. Podczas akcji poszukiwawczej na Oceanie Indyjskim nie znaleziono żadnych ludzkich szczątków większych rozmiarów. Fragmenty wraku zostały odnalezione u wschodnich wybrzeży Afryki.

W dokumencie wyświetlonym po raz pierwszy w czwartek 20 września przedstawiono zachowanie samolotu, nie przesądzając o zdarzeniach na pokładzie. – Początkowo, kiedy samolot wykonał skręt bez informowania kontroli lotów, wszystkie pasy były odpięte. To mógł być zamach terrorystyczny, to mogło być umyślne działanie członka załogi, to mogła być poważna awaria systemu elektrycznego – mówił kapitan John Cox, szef amerykańskiej organizacji Safety Operating Systems. Ostatnie chwile kołującej nad wodą maszyny dziennikarze określili mianem „spirali śmierci”.

Zaginięcie samolotu Malaysia Airlines

Przypomnijmy, 8 marca 2014 r. Boeing 777 linii Malaysia Airlines leciał z Kuala Lumpur do Pekinu. 40 minut po starcie linie lotnicze straciły kontakt z maszyną. Linie Malaysia Airlines podają, że samolot zaginął o godzinie 2:40 czasu lokalnego (19:40 polskiego). Na pokładzie było 227 pasażerów i 12 członków załogi. Poinformowano, że samolotem leciały osoby pochodzące z 14 krajów, w tym z Chin, Francji i Stanów Zjednoczonych. Pod koniec stycznia 2015 r. rząd Malezji formalnie uznał zniknięcie maszyny za wypadek, otwierając drogę do wypłacenia rodzinom ofiar odszkodowań.