Kajakarz był w szoku. Foka uderzyła go w twarz wielką ośmiornicą

Na szczęście w posiadaniu działającego sprzętu nagrywającego byli kajakarze spędzający swój czas wolny w okolicy miasta Kaikoura w północno-wschodniej części nowozelandzkiej Wyspy Południowej. Dzięki kamerom GoPro udało im się zarejestrować niezwykły moment uderzenia kolegi w twarz przy użyciu ośmiornicy. Nie wiadomo niestety, co miała na myśli foka wywijająca żywym głowonogiem. Czy był to wyraz irytacji obecnością głośnych turystów? Czy może raczej wezwanie do wspólnej zabawy?

Wiadomo na pewno, że zaskakujące zachowanie foki rozbawiło miliony internautów na całym świecie. Film, na którym kajakarz Kyle Mulinder zostaje zaatakowany przy pomocy ośmiornicy robi furorę w sieci. – Siedzieliśmy sobie po prostu pośrodku oceanu, kiedy nagle ogromny samiec foki pojawił się na powierzchni i przez długi czas miotał ośmiornicą – opowiadał mężczyzna w rozmowie z Yahoo7 News. W pewnym momencie foka wynurzyła się spod wody, a on sam został trafiony żywym stworzeniem w twarz. – To było dziwne, bo stało się szybko, a jednocześnie poczułem wszystkie twarde części ośmiornicy na mojej twarzy: bach, bach, bach – opisywał.

