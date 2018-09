Obrazy Jezusa i Maryi na drzwiach toalety? To zdjęcie oburzyło internautów

Współpracujący z wPolityce, wSieci i wPolsce dziennikarz Marcin Wikło opublikował na Twitterze zdjęcie, które mocno poruszyło polskich internautów. Jak wyjaśnił, fotografia została wykonana przed toaletą. Kabina dla pań oznaczona była wizerunkiem Maryi Dziewicy, kabinę dla panów wskazywał z kolei portret Jezusa. Zaznaczył, że na taki widok natknął się w Brukseli. Kilku z komentujących doprecyzowało, że jest to restauracja Mozart. Na kolejnym zdjęciu Wikło pokazał, że portrety zostały zdjęte przez obsługę lokalu. Jak dodał, stało się to „na prośbę grupy z Polski”.

Tweet dziennikarza w ciągu kilku godzin podało dalej ponad 520 osób i polubiło ponad 570. Użytkownicy Twittera skomentowali go ponad 210 razy. Niektórzy wzywali do modlitwy za właścicieli lokalu, inni namawiali do powieszenia w tamtym miejscu portretu Mahometa. Dominowały komentarze o upadku Europy i „barbarzyństwie”. Pojawił się też wpis porównujący tę sytuację z butelkami w kształcie Maryi i innymi przykładami nadużywania jej wizerunku.