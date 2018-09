Modelka zalana falą hejtu popełniła samobójstwo. Przed śmiercią nagrała poruszający apel

Anam Tanoli była pakistańską modelką i projektantką mody. Jak podaje „Mirror”, kobieta walczyła z depresją, a samobójstwo popełniła niedługo po tym, jak spotkała ją fala hejtu w internecie. Tanoli została znaleziona martwa w swoim domu w Lahore na początku tego miesiąca. Potwierdzono, że 26-latka odebrała sobie życie.

Przed śmiercią modelka postanowiła jeszcze podzielić się ze światem swoimi przemyśleniami. Opublikowała nagranie, w którym podkreśliła, że zastraszanie innych ludzi jest złe. – Nie róbcie tego. To jest tchórzostwo, żałosne zachowanie – mówiła. W dalszej części krótkiego filmu kobieta wyjaśniła, że „internetowe trolle i hejterzy próbują wyładować na innych swoją niemoc”. – Nie pozwól, by wpłynęło to na ciebie. Te osoby nie są warte waszego cierpienia – dodała.

Po śmierci modelki w internecie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Ci, którzy znali 26-latkę przyznają, że najbardziej bolesne jest uświadomienie sobie faktu, że Anam cierpiała na chorobę psychiczną i ukrywała ją swoim „pozornie doskonałym życiem kreowanym w mediach społecznościowych”.

