Atakowała i wykorzystywała seksualnie młode dziewczyny. 22-latka trafi za kratki

Alysia Smedley z Wielkiej Brytanii została określona jako „niebezpieczny drapieżnik” i jedna z najmłodszych osób, które dopuściły się pedofilii. 22-latka przyznała się do 12 zarzutów, w tym jednego przypadku napaści na tle seksualnym i czterech czynności seksualnych z nieletnimi. Potwierdziła również, że odpowiada za uprowadzenie dziecka oraz siedem razy zignorowała wcześniejsze orzeczenie sądu i kontaktowała się z pięcioma innymi młodymi dziewczynami.

– Smedley to niebezpieczna osoba, która żerowała na młodych dziewczynach i to miało znaczący wpływ na ich życie – powiedział śledczy z policji w Nottinghamshire. – To było długotrwałe śledztwo i cieszymy się, że ta historia jest już za nami – dodał policjant.

Sąd zdecydował, że Smedley trafi do więzienia na trzy lata. Przypomniano, że oskarżona była już zarejestrowanym przestępcą seksualnym. W październiku 2016 r. usłyszała wyrok w zawieszeniu za aktywność seksualną z dzieckiem, jednak nie miała zamiaru zmienić swojego zachowania. Jedną z nieletnich ofiar 22-latka więziła rzekomo przez 24 godziny w domu swojej przyjaciółki.

