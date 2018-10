Lewandowscy świętują Oktoberfest. Okazuje się, że i to może rozwścieczyć internautów

Na koncie Annny Lewandowskiej na Instagramie pojawiło się jej kolejne zdjęcie z mężem. Widzimy na nim parę w regionalnych bawarskich strojach, z obowiązkowymi litrowymi kuflami na stole. Tak Anna i Robert Lewandowski świętują Oktoberfest, tradycyjne niemieckie święto piwa. O tym, że para najbardziej znanych polskich sportowców cieszy się swoim dniem, świadczy nie tylko hasztag #loveit, ale też uśmiechy obu bohaterów zdjęcia.

O dziwo (a może właśnie – „jak można było przewidzieć”) zdjęcie to nie spodobało się sporej grupie internautów. W większości przyczepili się do faktu, że Oktoberfest to nie polskie, a niemieckie święto. Robertowi wytykano słabszy mecz z Herthą Berlin. Niektórym przeszkadzało też, że Anna Lewandowska trzyma się za piersi. „Beznadziejna krytyka! Dajcie tej parze żyć i cieszyć się Oktoberfest czy innymi wydarzeniami.. Ludzie co się z wami dzieje? Zdjęcie świetnie oddaje charakter imprezy i świetna zabawę!” – próbowała przywrócić odpowiednie proporcje jedna z komentujących.

