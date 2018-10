82-latka znalazła w piekarniku metrowego węża. „To był największy szok w moim życiu”

82-latka z pewnością nie spodziewała się, że w swojej kuchni znajdzie węża. Jak podaje BBC, kobieta miała niedawno operację usunięcia zaćmy i zastanawiała się, czy z jej wzrokiem jest wszystko w porządku, kiedy 26 września w piekarniku dostrzegła prawie metrowego gada. –Otworzyłam drzwiczki i doznałam największego szoku w swoim życiu – opowiedziała.

Rzeczywiście, w piekarniku zadomowił się wąż, co potwierdził mąż 82-latki. Do ich domu przyjechali pracownicy Królewskiego Towarzystwa Zapobiegania Okrucieństwu Wobec Zwierząt (RSPCA) i zajęli się kłopotliwym lokatorem. Okazało się, że gad nie był jadowity, a do piekarnika dostał się przez dziurę w ścianie. Prawdopodobnie skusiło go ciepło wydobywające się z urządzenia. Znalezione zwierzę zapewne uciekło właścicielowi i szukało schronienia.

Inspektor Andy Harris, który przyjechał na miejsce potwierdził, że wąż z domu starszej kobiety nie stanowił żadnego zagrożenia. – Całe szczęście, że para nie zdecydowała się na rozgrzanie piekarnika, kiedy gad był w środku – przyznał.